NBA, il punto sulla situazione di Gordon Hayward

Gordon Hayward è un nuovo giocatore degli Charlotte Hornets, stando alla coscienza del giocatore, ma nulla è stato ancora testimoniato ufficialmente dalla carta.

Gli Hornets, nonostante abbiano recentemente offerto al giocatore $120 milioni in 4 anni, non disponevano effettivamente di tale spazio salariale, prima di tagliare Nicolas Batum e di avvalersi della stretch provision per spalmare su un periodo triennale i $27 milioni abbondanti riscattati recentemente dal francese sotto forma di player option.

A questo proposito, per evitare totalmente di retribuire un giocatore fuori dal progetto, Charlotte sta cercando insistentemente una franchigia disposta ad assumersi il gravame di tale ingaggio, in modo tale da ufficializzare al più presto la nuova stella della squadra.

Inoltre, secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, Charlotte e Boston si sarebbero accordate sulla base di una sign and trade per lo stesso Hayward, affinché gli stessi Celtics possano ricevere qualcosa dalla dipartita dell’ex giocatore di Butler.

In conclusione, a prescindere dai predetti dettagli, la trattiva conoscerà l’ufficialità e Gordon Hayward approderà effettivamente, prima o poi, alla corte di Michael Jordan.

