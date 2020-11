Mezza NBA è alla ricerca di Danilo Gallinari. Dopo le insistenze di Miami Heat e Toronto Raptors, nelle ultime ore i media statunitensi hanno riportato un interesse di Atlanta Hawks e, soprattutto, Dallas Mavericks. Quest’ultimi, ad onor del vero, hanno già avuto contatto con OKC nelle scorse settimane, ma nulla era stato ancora messo in piedi. Ora la situazione sembra cambiata e secondo Matt Babcock, giornalista di CBS Sports, le parti starebbero lavorando per mettere in piedi una sign-and-trade che spedirebbe il Gallo in Texas in cambio, tra le altre cose, di una 18esima scelta al prossimo Draft NBA.

The Mavs and the Thunder are discussing a trade that would send Danilo Gallinari to Dallas in a sign-and-trade and the 18th pick to OKC, per sources.

— Matt Babcock (@MattBabcock11) November 18, 2020