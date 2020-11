Altra mossa capolavoro di Sam Presti sull’attuale mercato NBA. Gli Oklahoma City Thunder, infatti, hanno chiuso una trade con i Philadelphia 76ers. Il primo movimento di mercato da parte di Daryl Morey da President of Basketball Operations della franchigia della Pennsylvania coincide con l’addio di Al Horford il quale – insieme a due scelte future al Draft, di cui una al primo giro 2025 + la scelta numero 34 al Draft di stasera – prende direzione OKC in cambio di Danny Green e Terrence Ferguson. Nell’affare, Oklahoma ottiene anche i diritti di Vasiljie Micic. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Sixers are trading Al Horford and a first-round and second-round pick to the Thunder for Danny Green, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Full trade: #Sixers get: Danny Green, Terrance Ferguson#Thundet get: Al Horford, a protected 2025 first-round pick, 34th pick in 2020 draft, rights to Vasilije Micic — Michael K-B (@therealmikekb) November 18, 2020

Green, lo ricordiamo, era stato acquisito solo qualche giorno fa dai Thunder nella trade che ha portato Dennis Schroder alla corte di LeBron James ai Los Angeles Lakers. Finisce dopo più di 48 ore l’avventura ad OKC di Danny.

The Thunder will have three picks in the top 34 tonight, including Nos. 25 and 28. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

Con questa mossa i Thunder avranno 17 scelte al primo giro per i prossimi 6 anni.

Sam Presti and the Thunder continue to absolutely stockpile draft capital #NBADraft 17 FIRST-ROUND PICKS IN THE NEXT 6 YEARS! pic.twitter.com/TdqnTDuJJK — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) November 18, 2020

