Mercato NBA: Bogdanovic ai Bucks rischia di saltare!

La trattativa che avrebbe dovuto portare Bogdan Bogdanovic ai Milwaukee Bucks sembra essere in una fase di stallo, e potrebbe addirittura saltare. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN infatti, i Sacramento Kings si aspettavano di inviare il loro giocatore a Milwaukee attraverso una sign-and-trade.

More to come at @TheAthleticNBA, but an update here on the Bucks-Kings Bogdan Bogdanovic situation. pic.twitter.com/mN2GOaLoKJ — Sam Amick (@sam_amick) November 18, 2020

In questo modo, i Kings avrebbero ricevuto Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova e D.J. Wilson in cambio. Bogdanovic però, non sembra aver ancora accettato l’offerta per dare corso all’operazione.

Come restricted free agent infatti, il ventottenne ha il diritto di accettare e firmare qualsiasi offerta riceva, dando però la possibilità a Sacramento di pareggiare la cifra per trattenerlo in squadra.

Sacramento Kings forward Bogdan Bogdanovic plans to enter restricted free agency on Friday at 6 PM ET, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

La situazione resta perciò ancora in bilico, e si aspettano nuovi aggiornamenti dalle due franchigie.

Leggi anche:

Mercato NBA, Phila spedisce Al Horford ad Oklahoma: i dettagli della trade

OKC e Dallas discutono una sign-and-trade per Danilo Gallinari

Mercato NBA, qualifying offer: ecco tutti i giocatori che l’hanno ricevuta