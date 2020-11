NBA, i Phoenix Suns rivelano il nuovo training center

I Phoenix Suns hanno mostrato al mondo il loro nuovo centro per gli allenamenti, il Verizon 5G Performance Center. Un vero e proprio gioiellino di circa 5000 metri quadri che fornirà ai giocatori e allo staff della squadra tutto il necessario per migliorare.

Non solo, i Suns saranno la prima squadra NBA ad utilizzare una struttura del genere, che vedrà negli spazi fuori dal campo, un’unione del tutto nuova tra tecnologia e analisi, che aiuterà molto la squadra, come mai visto fino ad ora. Ogni franchigia della lega infatti, fa uso di analisi specifiche per ogni giocatori, con lo scopo di migliorare le performance di ognuno.

Qui entra in gioco la collaborazione con Verizon, con il quale la franchigia di Phoenix ha creato un laboratorio 5G che dà l’opportunità a squadra e coach di avere risorse in tempo reale affinché ogni minimo aspetto di movimento, meccaniche e progressi individuali, possa migliorare.

“L’obiettivo di questo nuovo centro è fare in modo che i nostri giocatori possano essere la versione migliore di loro stessi. La tecnologia sta cambiando il modo di allenare, e noi stiamo provando a raggiungere il prossimo livello.”

Queste le parole di Robert Sarver, proprietario della squadra e possessore del nuovo impianto che tra investimenti privati e sponsor, è venuto a costare circa 45 milioni di dollari.

