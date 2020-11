Anthony Edwards è la prima scelta del Draft NBA 2020

Con la prima scelta assoluta del Draft 2020 i Minnesota Timberwolves hanno scelto Anthony Edwards. Nei mesi che avevano preceduto il Draft molte erano state le voci riguardo un possibile scambio della prima scelta assoluta, ma alla fine la dirigenza di Minnesota ha preferito prendere un giovane prospetto molto promettente. Diversi sono i limiti del suo gioco, ma la giovane guardia può migliorarsi ancora molto. E il suo atletismo di assoluto livello gli permetterà di mettere in difficoltà le difese avversarie già dal primo giorno.

Nell’intervista realizzata poco prima del Draft, Anthony Edwards ha parlato dell’importanza della sua famiglia e della perdita di sua mamma e sua nonna:

“Mia mamma era sorridente, sempre felice. Ha sempre lavorato duro per aiutarci. E mia nonna ci ha sempre aiutato. Quando non avevano un posto dove stare lei ci ha accolto a casa sua. Sapevo che entrambe stavano male. Quando mia mamma se n’è andata avevo 14 anni, e poco dopo se ne andò anche mia nonna. È stato un vero incubo per la nostra famiglia. Tutto quello che faccio, vorrei che fossero qui per guardarmi, ma so che mi proteggono dall’alto”