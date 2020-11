Brividi per i tifosi di Golden State dopo le ultime notizie che filtrano tra gli addetti ai lavori: secondo quanto riporta infatti Shams Charania di The Athletic, Klay Thompson avrebbe riportato un nuovo infortunio ad una gamba, sembra la parte bassa, durante un workout in California. Non è stata specificata l’entità del problema fisico e sembra che la guardia nelle prossime ore si sottoporrà a test approfonditi per capire la gravità della situazione. Sempre secondo Shams, il giocatore non riusciva ad appoggiare il peso sulla gamba dopo la problematica riscontrata.

Warriors star Klay Thompson suffered an apparent lower leg injury today and is undergoing tests to determine severity, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2020

Ricordiamo che Thompson viene dalla rottura del legamento crociato accusato durante le NBA Finals 2019 contro i Toronto Raptors, problema che lo ha costretto ai box per l’intera scorsa stagione. Dopo 17 mesi di stop forzato, il giocatore era tornato ad allenarsi a pieno regime con i suoi compagni per farsi trovare pronto in vista del training camp di dicembre.

Gli ultimi aggiornamenti riportati da Adrian Wojnarowski indicano la gamba destra come l’arto infortunato, scongiurando ogni ipotesi legata al sinistro in cui ha già subito la ‘famosa’ operazione legata al già citato crociato.

Thompson's possible injury involves his lower right leg today, source tells ESPN. Again, his ACL had been on his left knee. https://t.co/V5JTcG9pBy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 18, 2020

