Mercato NBA, Houston esercita la team option su David Nwaba

Gli Houston Rockets continuano le loro manovre di mercato in attesa di capire che cosa fare con James Harden e Russell Westbrook. Nella serata di oggi, i texani hanno esercitato la team option presente sul contratto di David Nwaba, il quale percepirà 1.82 milioni di dollari per la stagione 2020-21.

The Houston Rockets are exercising the $1.82 million team option on guard David Nwaba, a league source told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 19, 2020

Il giocatore ha trascorso la sua ultima stagione in quel di Brooklyn in cui ha totalizzato ben 20 presenze viaggiando ad una media di 5.2 punti ad allacciata di scarpe in 13.4 minuti.

