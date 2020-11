Dopo aver incassato il sì di JaVale McGee, i Los Angeles Lakers ‘subiscono’ anche la decisione di Avery Bradley. La guardia, infatti, ha reso noto di aver declinato la sua player option da 5 milioni di dollari presente in contratto. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Los Angeles Lakers guard Avery Bradley will decline his $5M player option for the 2020-21 season and become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020