Mercato NBA, i Phoenix Suns declinano la team options su Frank Kaminsky

I Phoenix Suns, dopo la trade ‘rivoluzionaria’ con cui hanno portato Chris Paul in Arizona cedendo diversi giocatori del proprio roster, continuano con le pulizie di casa declinando la team option su Frank Kaminsky. Il giocatore avrebbe potuto guadagnare altri 5.2 milioni di dollari se la franchigia fosse stata dell’idea di trattenerlo.

The Phoenix Suns are declining the $5.2M team option on Frank Kaminsky, making him an unrestricted free agent, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020