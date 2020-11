Mercato NBA, Minnesota spedisce James Johnson ad OKC nella trade con Rubio

Nella trade chiusa durante la scorsa notte che ha riportato Riky Rubio a Minneapolis, i Timberwolves hanno spedito anche James Johnson. Il giocatore, come da programmi, ha esercitato in queste ore la sua player option da quasi 16 milioni di dollari. Prassi necessaria per rendere ormai ufficiale la trade con gli Oklahoma City Thunder.

Timberwolves forward James Johnson has opted into his $16M deal for 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Rubio aveva giocato sei stagioni in Minnesota prima di essere scambiato agli Utah Jazz, con i quali è rimasto per due anni. La dirigenza dei Timberwolves aveva già cercato Ricky Rubio nella scorsa free agency. Ma lo spagnolo si era accasato ai Phoenix Suns firmando un contratto da 51 milioni di dollari in tre anni.

Minnesota is trading James Johnson to Oklahoma City as part of the Ricky Rubio trade, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/P0P0EuvqRW — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

