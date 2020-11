Mercato NBA, Enes Kanter esercita la player option con i Boston Celtics

Tempo di movimenti in casa Boston Celtics. In attesa di capire come si muoverà durante la prossima free agency, la franchigia ha ‘subito’ la decisione di Enes Kanter. Il turco, infatti, sfrutterà la player option da 5 milioni di dollari presente all’interno del suo contratto. Salvo sorprese e trade dell’ultimo secondo, il lungo dovrebbe rimanere alla corte di Brad Stevens. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Celtics center Enes Kanter will exercise his $5 million player option for the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Nel frattempo, il front office dei Celtics ha anche deciso di non esercitare la qualifying offer su Brad Wanamaker, il che vuol dire che il giocatore diventerà free agent.

Boston has declined a qualifying offer to guard Brad Wanamaker, making him an unrestricted free agent, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

L’altra voce di mercato che interessa in prima persona Boston, riguarda – inoltre – la scelta di Gordon Hayward. L’ala piccola deve ancora rendere ufficiale la decisione riguardante la sua player option da 34 milioni di dollari. Tra gli addetti ai lavori filtra pessimismo, con Hayward che potrebbe decidere di declinarla per testare la free agency. ESPN ha subito indicato i New York Knicks come la pretendente più accesa per lui.

