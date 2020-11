Mercato NBA, i Clippers perdono JaMychal Green: declinata la player option

JaMychal Green ha deciso di non esercitare la sua player option e di diventare free agent. Il lungo sarebbe potuto restare ai Los Angeles Clippers per un’altra stagione, con uno stipendio di 5 milioni di dollari. La notizia è stata riportata pochi minuti fa da Shams Charania di The Athletic, tramite il suo profilo Twitter.

Los Angeles Clippers forward JaMychal Green has declined his $5M player option for the 2020-21 season and will become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.