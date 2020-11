I New York Knicks sono riusciti a creare un margine di manovra enorme e approcceranno questa free agency con 40 milioni di spazio salariale. Al momento sono rimasti con solo sei giocatori sotto contratto per la prossima stagione NBA. Nelle ultime ore hanno rilasciato Taj Gibson, Elfrid Payton e Wayne Ellington. Inoltre non hanno esercitato la team option da più di 15 milioni dollari per Bobby Portis.

The Knicks declined team option on Bobby Portis ($15.7M) and waived Taj Gibson ($10.29M) and Elfrid Payton ($8M), sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Frees up salary space for New York. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

I contratti dei tre giocatori rilasciati erano abbastanza sostanziosi. Taj Gibson avrebbe potuto guadagnare più di 10 milioni di dollari nella stagione 2020-2021, mentre Elfrid Payton e Wayne Ellington avrebbero avuto diritto a circa 8 milioni di dollari a testa. I New York Knicks pagheranno loro 1 milione di dollari a testa, ovvero quanto era garantito dal loro contratto.

I newyorchesi hanno svolto altre operazioni di mercato minori: hanno declinato la team option da 1.7 milioni di dollari sul giovane Theo Pinson e rilasciato anche Kenny Wooten, titolare di un contratto “two-way”.

The Knicks have been aggressive in their pursuit of Gordon Hayward all week, sources say



Amid a growing belief leaguewide that Hayward will decline his $34 million player option for next season, New York may loom as Hayward's best option given all the Knicks' newfound cap space — Marc Stein (@TheSteinLine) November 19, 2020

Secondo Marc Stein del New York Times Sports il principale obbiettivo dei New York Knicks è Gordon Hayward. Nella Grande Mela sono convinti che Hayward rinuncerà alla sua player option da 34 milioni di dollari. Nel caso in cui il giocatore dei Celtics dovesse diventare free agent, i Knicks sarebbero pronti a fare una grossa offerta, forti dello spazio salariale liberato.

Un altro obiettivo potrebbe essere Russell Westbrook. Arrivare al playmaker degli Houston Rockets è più complicato. Il giocatore ha ancora diversi anni di contratto e Houston non è disposta a fare sconti. Solo una trade che coinvolga contropartite importanti potrebbe convincerli.

