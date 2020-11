NBA, svelata la nuova City Edition dei Denver Nuggets

Nelle ultime ore è stata resa nota la nuova City Edition dei Denver Nuggets. È stata la stessa franchigia ad annunciare l’arrivo di una canotta con un design decisamente diverso rispetto al solito. I Nuggets hanno spiegato la nuova tonalità di colore per rendere omaggio allo stato del Colorado, come spiegato da Declan Bolger, SVP e Chief Marketing Officer di Denver:

Bolger ha anche affermato che il nuovo colore ha lo scopo di simboleggiare le attuali ambizioni e il brillante futuro della squadra:

“Mentre questa città continua a crescere ed evolversi, anche il nostro team continua nel suo percorso di sviluppo. Abbiamo visto che c’è un legame speciale tra la nostra squadra e la città. Tim Connelly [President of basketball operations] continua a trovare modi nuovi creativi per far evolvere la squadra, nella stessa maniera come la città di Denver continua a crescere ed evolversi.”