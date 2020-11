Mercato NBA, Quinn Cook rilasciato dai Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers hanno deciso di rilasciare Quinn Cook, che quindi ora è free agent. Il giocatore aveva un contratto non garantito per la stagione 2020-2021, che gli avrebbe fruttato 3 milioni di dollari. I Lakers hanno comunque versato a Cook un milione di dollari per essere stato rilasciato, come riportato da Shams Charania di The Athletic.

The Los Angeles Lakers are waiving guard Quinn Cook, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Cook had a non-guaranteed season for 2020-21. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Quinn Cook will receive $1M out of his $3M deal in 2020-21. https://t.co/pYZUxBCYdi — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

I Los Angeles Lakers stanno cercando di liberare tutto lo spazio salariale possibile. La franchigia dovrà rinnovare il contratto ad Anthony Davis, al massimo salariale. Inoltre dovrà rinforzare il supporting cast, cercando di trattenere giocatori preziosi come Kentavius Caldwell-Pope. Fortunatamente in giornata è arrivata la notizia della permanenza di JaVale McGee, che ha esercitato la sua player option.

Quinn Cook è stato un elemento marginale dei Lakers 2019-2020. Ha preso parte a solo 44 partite di stagione regolare e 6 di Playoffs, giocando solamente nel “garbage time”. Il ragazzo andrà ora alla ricerca della sua quinta squadra in cinque stagioni, con un palmares che conta comunque 2 titoli NBA.

I Los Angeles Lakers avevano già rinunciato a Danny Green, spedito a OKC in cambio di Dennis Schroder. LeBron James ha voluto salutare i suoi ex compagni di squadra con un tweet di ringraziamento. Questo dimostra l’affiatamento che si era creato in quel gruppo, in cui si era prima di tutto amici e poi compagni di squadra.

Would NOT have won that 🏆 without them both! Thank you and love! By the way I’ll see y’all in person soon anyways. Lol. 🙏🏾✊🏾👑 https://t.co/MuBspVgHns — LeBron James (@KingJames) November 19, 2020

