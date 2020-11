Mercato NBA, Detroit e Atlanta chiudono una trade: i dettagli

Gli Atlanta Hawks hanno chiuso un’operazione di mercato con i Detroit Pistons: la franchigia della Georgia spedisce Dewayne Dedmon in Michigan in cambio di Khyri Thomas e Tony Stell. Con questa mossa gli Hawks assorbono due contratti sostanzialmente in scadenza. Tony Snell ha ancora un anno a 12.2 milioni, mentre Thomas ha un parzialmente garantito di 1.7 milioni di dollari, ma sembra che la sua avventura in Georgia terminerà con un taglio. Dedmon, invece, ha ancora due anni a 13.3 milioni di dollari.

Detroit is trading Khyri Thomas and Tony Snell to Atlanta for Dewayne Dedmon, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

The Hawks will waive Khyri Thomas, per source. — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) November 19, 2020

Nel frattempo Atlanta sta lavorando sotto traccia per firmare anche Danilo Gallinari, senza, però, voler spendere cifre folli: c’è una offseason 2021 su cui puntare. La franchigia della Georgia, in ogni caso, è segnalata in pole position per l’italiano. Vedremo se nelle prossime ore riuscirà a raggiungere un accordo con il giocatore.

