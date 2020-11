Mercato NBA, i Milwaukee Bucks rilasciano Ersan Ilyasova

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Milwaukee Bucks rinunciano alle prestazioni di Ersan Ilyasova per la stagione 2020-2021. La decisione è stata presa come conseguenza del fallimento della trade che doveva portare Bogdan Bogdanovic ai Bucks, in cui Ilyasova era una delle contropartite.

Milwaukee is waiving forward Ersan Ilyasova, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Ersan Ilyasova aveva ancora un altro anno di contratto con i Milwaukee Bucks, per 7 milioni di dollari. Il contratto non era garantito e i Bucks hanno deciso di rilasciarlo. La franchigia ha bisogno di spazio salariale per rinforzare la squadra attorno a Giannis Antetokounmpo.

Per il momento i Milwaukee Bucks hanno già ingaggiato Jrue Holiday tramite trade, spedendo ai New Orleans Pelicans i loro due playmaker per la stagione 2019-2020, Eric Bledsoe e George Hill. Inoltre sembrava cosa fatta anche per l’arrivo di Bogdan Bogdanovic tramite “sign-and-trade”. L’affare è però saltato all’ultimo, proprio nelle scorse ore, rendendo ora impossibile per i Bucks arrivare al serbo tramite free agency, per questioni di salary cap.

Ilyasova potrà ora sondare liberamente il mercato dei free agent. Il 33enne può far gola a molte squadre importanti, grazie alle sue caratteristiche tecniche. Il lungo ha tirato con il 36.5% dall’arco nell’ultima stagione, mantenendo la stessa media che ha avuto in carriera. Nell’ultima stagione ai Bucks il suo ruolo è stato ridimensionato, giocando solo 15 minuti di media.

