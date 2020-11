JaVale McGee ha deciso di esercitare la sua player option per la stagione 2020-2021. È questa la notizia di serata sul mercato NBA. Il centro, fresco campione del titolo con i Los Angeles Lakers, rimarrà – salvo sorprese – alla corte di LeBron James. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Lakers center JaVale McGee will exercise his $4.2M player option for 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020