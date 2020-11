James Harden vuole lasciare gli Houston Rockets solo per i Brooklyn Nets: questa è la sua volontà, tanto da rifiutare un’estensione da 50 milioni di dollari a stagione per due anni. Alla base del rifiuto di Harden c’è la volontà di facilitare il suo passaggio ai Brooklyn Nets.

Come scrive Adrian Wojnarowski per ESPN, i Rockets stanno cercando in tutti i modi di tenere Harden: offrendogli l’estensione massima di contratto, il numero 13 dei texani avrebbe percepito un totale di 103 milioni a partire dalla scadenza del suo contratto attuale, fissata nel 2023.

Sources: After turning down an extension offer to become the first $50M a year player in league history, James Harden’s message to Houston is clear: Get me to Brooklyn. Rockets and Nets have been in contact, but there’s been no meaningful dialogue. https://t.co/qwJOQOxz5U — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Questo avrebbe fatto di Harden il primo giocatore nella storia della NBA con uno stipendio stagionale garantito di almeno 50 milioni di dollari. Tuttavia, ‘Il Barba’ ritiene conclusa la sua esperienza ai Rockets: dopo otto stagione senza anello, vuole giocare in una squadra attrezzata per lottare per il titolo.

A questo identikit corrisponde, secondo Harden, il profilo dei Brooklyn Nets, dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra a OKC Durant e Kyrie Irving. Come riporta sempre Wojnarowski, le due squadre non hanno ancora intavolato una vera e propria trattativa.

I Rockets, ovviamente, non vogliono scambiare Harden e faranno di tutto per tenerlo ancora a Houston, come scrive Marc Stein del New York Times, ma ‘Il Barba’ per ora non ne vuole sapere.

The Rockets, at this juncture, remain intent on keeping James Harden and trying to rebuild the team's relationship with him despite reports of Harden's growing discontent, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020

Arrivato a Houston nel 2012, Harden in 8 stagioni non ha mai giocato le Finals NBA: nella stagione 2017/18 ha perso le finali di Conference contro Golden State, mentre l’anno dopo si è arreso alle semifinali sempre contro gli Warriors.

Nella scorsa stagione i Rockets si sono fermati al secondo turno dei Playoff, sconfitti dai Los Angeles Lakers, futuri campioni NBA. Con l’addio di D’Antoni, l’arrivo di coach Silas e del GM Morey, Harden non è più convinto del progetto.

Con Westbrook desideroso di lasciare Houston, anche James Harden, ora, vuole cercare la gloria in altri lidi.

