NBA, rivelata la nuova City Edition degli Oklahoma City Thunder

Ancora un’altra uniforme City Edition è stata svelata. Questa volta è toccato agli Oklahoma City Thunder rivelare la nuova canotta che andrà in scena in qualche occasione della prossima stagione. La franchigia ha lanciato un sito web ufficiale con i dettagli su ogni singolo pezzo che compongono questa particolare uniforme e il significato sottostante. Con “Oklahoma” sul petto, il centro dell’uniforme mette a fuoco ovviamente lo Stato nel suo insieme. Ispirata allo stile tipografico della bandiera dello stato, la prima linea della maglia celebra la storia e le esperienze vissute dagli abitanti dell’Oklahoma.

The Thunder’s new city edition uniforms have been released. Story: https://t.co/wJ6hxM40Ek pic.twitter.com/cj7MaQTe4k — Joe Mussatto (@joe_mussatto) November 16, 2020

Lo schema di colori generale è principalmente blu e nero, con una striscia arancione e una striscia bianca più piccola, che corrono diagonalmente attraverso tutta la maglia. Questi colori sono ispirati invece ai tramonti dell’Oklahoma. Sopra il tag c’è la parola “unite”, che vuole rappresentare l’impavidità degli “Oklahomans”, che si assumono dei rischi, si sfidano a vicenda per andare oltre e puntare più in alto per il bene del progresso – insieme.

I pantaloncini hanno un motivo simile alla maglia, con “Thunder” ricamato verticalmente su un lato dei pantaloncini e il logo dello scudo Thunder sull’altro.

