Mercato NBA, i Bucks puntano all’estensione di Antetokounmpo

I Milwaukee Bucks hanno messo a segno i primi colpi sul mercato NBA, concludendo lo scambio con i Pelicans per Jrue Holiday e assicurandosi le prestazioni di Bogdan Bojanovic, in partenza dai Kings.

In questo modo, la dirigenza punta a convincere Giannis Antetokounmpo a rimanere e firmare un estensione contrattuale.

The last two weeks have been filled with chatter that Giannis Antetokounmpo indeed plans to sign his five-year supermax with the Bucks before the Dec. 21 deadline to do so …

The Bucks just made a trade that suggests they must believe it

