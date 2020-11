Sono prime ore importanti per i Milwaukee Bucks sul mercato NBA 2020. La franchigia del Wisconsin, infatti, dopo aver sostanzialmente chiuso per Jrue Holiday ha portato a termine anche uno scambio con i Sacramento Kings per arrivare a Bogdan Bogdanovic. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, la guardia atterrerà alla corte di Antetokounmpo con la formula della sign-and-trade.

Milwaukee is landing Sacramento's Bogdan Bogdanovich in a sign-and-trade deal, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Sempre secondo ESPN, in California finiranno Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova, DJ Wilson e Justin James. DiVincenzo ha viaggiato con una media di 9.2 punti, 2.3 assist e 4.8 rimbalzi in 66 partite durante la scorsa stagione ed è stato il fulcro della trattativa per convincere i Kings a terminare la trattativa. Ilyasova ha, invece, viaggiato con una media di 6.6 punti e 4.8 rimbalzi in 63 partite, mentre Wilson ha collezionato solo qualche presenza nelle ultime 3 stagioni.

Jon Horst, GM di Milwaukee, con queste mosse, vuole vedere passi in avanti durante la prossima postseason per quanto riguarda la qualità del gioco della squadra. Le operazioni di cui sopra, vanno lette anche per rispondere all’esigenza di Giannis Antetokounmpo nel voler avere una squadra più solida durante i Playoff. Resta da capire, ora, come si muoveranno i Bucks durante il prossimo Draft e nella free agency. Tempo per aggiungere altri veterani c’è…

Bogdanovic, 28 anni, ha una media di 13.5 punti, 3.5 assist, 3.2 rimbalzi e 1 palla rubata in tre stagioni NBA.

