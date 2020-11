Mercato NBA, Rodney Hood rifiuta la player option per accedere alla free agency

In pochi giorni di Mercato NBA molti giocatori hanno deciso di accettare l’opzione presente nel proprio contratto per rimanere in squadra. Altri, invece, hanno deciso di declinarla per entrare nel vivo della free-agency e cercare di concludere un buon accordo. Questo è il caso di Rodney Hood che, come dichiarato da Adrian Wojnarowski di ESPN, ha rifiutato l’opzione giocatore da $ 6 milioni disponibile.

Portland Trail Blazers F Rodney Hood is declining his $6M player option and becoming a free agent, sources tell ESPN. Hood’s had nearly a full year to recover from a torn Achilles injury and can play right away with a new team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020