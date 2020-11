Mercato NBA, Andre Drummond sfrutta la player option con Cleveland

Andre Drummond, salvo trade dell’ultima ora, rimarrà con i Cleveland Cavaliers anche per la prossima stagione. Il giocatore, infatti, ha deciso di sfruttare la player option da 28.7 milioni di dollari presente nel suo contratto e ‘togliersi’ dalla free agency che inizierà verso fine settimana. A riportare la notizia è stato Marc Stein del New York Times.

Andre Drummond is bypassing free agency and picking up his $28.7 million player option for next season to stay with the Cavaliers, league sources said

