Mercato NBA: Phoenix Suns interessati a Chris Paul

Dopo una stagione giocata ad altissimi livelli con la maglia degli Oklahoma City Thunder, sono molte le squadre che si sono dichiarate interessate a Chris Paul. Nonostante la non più giovane età e un contratto molto pesante, CP3 piace a molti.

Secondo quanto riportato da ESPN, i più caldi sull’ex Los Angeles Clippers, sarebbero i Phoenix Suns. Coach Williams infatti avrebbe individuato in Paul quel leader che manca ad un roster ricco di talento ma ancora molto giovane ed inesperto. I giornalisti di ESPN, scrivono di alcuni incontri tra le parti e, sebbene ancora siamo lontani da un accordo, le premesse sono buone.

L’obiettivo di Sam Presti e di OKC è quello di continuare il processo di rebuilding e quindi liberarsi di un contratto pesante, ottenendo in cambio anche alcune scelte, potrebbe essere uno scenario interessante. Per quanto riguarda Phoenix invece, come detto, è alla ricerca di un floor general che possa far compiere alla squadra il definitivo salto di qualità, aiutandola a stabilizzarsi in zona playoff. Inoltre, con oltre 20 milioni di spazio salariale a disposizione, la franchigia dell’Arizona, oltre a Paul, potrebbe inserire nel roster un altro free agent di spessore.

Al momento si tratta solo di fantamercato ma sono previsti aggiornamenti.

Leggi anche:

NBA, Austin Rivers: “Amo Houston, ma voglio sondare il mercato”

Mercato NBA, Spencer Dinwiddie richiesto sulla costa Pacifica

Mercato NBA, ecco le squadre interessate a Davis Bertans