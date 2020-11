NBA, Coach Frank Vogel parla della breve offseason e della prossima ripartenza

È passato ormai un mese da quando i Los Angeles Lakers hanno vinto il prestigioso Larry O’Brien Trophy, divenendo ufficialmente campioni NBA della controversa stagione 2019-2020. Le vacanze, però, non sono durate a lungo. Tra poco più di un mese, infatti, LeBron James, Anthony Davis e il resto del team scenderà in campo per dare inizio alla nuova stagione e difendere il titolo. L’allenatore della squadra, Frank Vogel, ha recentemente espresso le sue prime riflessioni sulla rapida ripartenza. Dopo aver analizzato la breve durata della offseason, ha parlato di come la sua squadra sia costruita per affrontare questo tipo di sfide a testa alta:

“La stagione di 72 partite che stiamo per affrontare è qualcosa per cui ci sentiamo pronti. Ovviamente, è stata una svolta velocissima per il nostro team. É stata la offseason più breve nella storia della NBA. Ma questa è una squadra che abbraccia le sfide, e questa è solo una delle tante che ci attendono. Io, il mio staff e il nostro front office non vediamo l’ora di ricominciare la stagione e ripeterci come campioni NBA. I nostri giocatori sono pronti a partire.”

Visto l’accordo raggiunto tra NBA e l’NBPA, che prevede l’inizio della nuova regular season il 22 dicembre, gli attuali campioni dovranno darsi da fare nonostante il breve periodo di riposo.

Squadre come Miami Heat, Denver Nuggets e Dallas Mavericks cercheranno senz’altro di alzare il livello per vincere il titolo. I Los Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks, invece, saranno senza dubbio alla ricerca del riscatto, vista il deludente e precoce addio nei Playoff di quest’anno. Nel frattempo, squadre come i Golden State Warriors e i Brooklyn Nets si stanno allenando per consolidare l’affiatamento di squadra e integrare i nuovi volti della franchigia.

