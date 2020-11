Mercato NBA, possibile scambio Timberwolves-Hawks

I Minnesota Timberwolves sono pronti ad aggiungere al proprio organico nuovi talenti, tramite l’ottimo canale rappresentato dal Draft NBA 2020. La franchigia di Minneapolis è infatti in possesso della prima scelta assoluta, garanzia che porterà sicuramente un nome di rilievo in città, nonostante non sia ancora chiaro se il diritto verrà effettivamente esercitato, puntando magari su LaMelo Ball od Anthony Edwards, oppure inserito in una trattativa di scambio per arrivare ad un giocatore già affermato.

Aspettando di decidere l’impiego più vantaggioso della suddetta scelta, i T’wolves starebbero cercando di imbastire una trattiva per assicurarsi un’ulteriore lottery pick. Nel caso specifico, la franchigia avrebbe messo gli occhi sulla sesta scelta assoluta, al momento di proprietà degli Atlanta Hawks, che fa gola anche ad altre squadre, come Celtics e Pelicans.

All’interno dell’operazione verrebbe inserito Jarrett Culver, curiosamente sesta scelta dello scorso Draft, che non sembrerebbe aver convinto Minnesota, dopo una stagione scandita da troppa mediocrità e pochi lampi di pregio. Insieme all’ex Texas Tech, gli Hawks guadagnerebbero la diciassettesima scelta assoluta del prossimo Draft.

Entrambe le franchigie sono chiamate a dimostrare qualcosa di convincente nel corso della prossima stagione, dopo anni all’insegna dell’elogio della gioventù, ma anche della pochezza dei risultati.

