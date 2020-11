Gli Oklahoma City Thunder hanno affidato la guida tecnica della squadra a Mark Daigneault. All’interno dell’organizzazione Thunder dal 2014, dove arrivò forte dell’esperienza ai Florida Gators in NCAA, Daigneault ha seguito per cinque anni il programma G League affiliato alla franchigia, prima di affiancare Billy Donovan nel ruolo di assistente allenatore per la stagione 2019-20.

Visti gli importanti successi raggiunti lo scorso anno, la dirigenza ha deciso di affidare proprio a lui il ruolo di Head Coach.

The Oklahoma City Thunder are promoting assistant Mark Daigneault to become the franchise’s next head coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 11, 2020

Nella scorsa stagione, infatti, la squadra è stata promossa a pieni voti per quanto riguarda le prestazioni in campo. Per loro doveva essere una stagione difficile, alle prese con l’addio del loro giocatore chiave Russell Westbrook e un gran numero di giovani da inserire nelle rotazioni.

Fortunatamente per loro, la coppia formata da Chris Paul e Danilo Gallinari ha portato risultati positivi in città, favorendo il progressivo miglioramento dei compagni di squadra.

La prossima stagione, dunque, sarà una sorta di verifica per l’intera franchigia. Un’occasione per vedere cosa manca e cosa, invece, bisogna togliere per tornare ad essere realmente competitivi.

Al momento, tutto ruota attorno al nome di Chirs Paul, nel mirino di parecchie squadre e probabilmente, anche se non è detto, prossimo a fare le valigie.

