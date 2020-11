NBA: alcuni giocatori dei Lakers potrebbero saltare il primo mese di stagione

L’annata 2019-2020 è stata da incorniciare per i Los Angeles Lakers. È arrivato il tanto ambito titolo, nonostante la bolla, nonostante tutte le difficoltà (e le tragedie) che la NBA ha dovuto affrontare. James, Davis e soci hanno imposto il loro basket su tutte le altre squadre e hanno avuto la meglio sui combattivi Miami Heat.

Proprio in questi giorni la lega ha deciso la data della ripartenza del campionato 2020/2021: è il 22 dicembre. E da poco sono state rese note le cifre di salary cap e luxury tax. Insomma, sembra tutto pronto per dare il via ad una nuova stagione. Con il rischio concreto, però, che manchino diversi protagonisti.

Sembrerebbero poter mancare ai nastri di partenza proprio i Lakers, o meglio, i giocatori più “impegnati” nella bolla. La ragione è presto detta: i neo-campioni, con una partenza di stagione così anticipata, usufruirebbero di un periodo di riposo di un mese, il più corto di sempre. Le voci hanno trovato conferma nell’indiscrezione di Baxter Holmes di ESPN:

“Non credo che i giocatori dei Lakers saranno della partita nel primo mese di stagione. Non saranno al massimo”

Le preoccupazioni degli atleti riguardano un rischio di aumento degli infortuni:

“Questo sarà un altro periodo di incertezza. Come lo era la bolla di Orlando questa estate, ma per tre, quattro o cinque volte, perché stiamo cercando di replicare quelle tempistiche ma con pochissima preparazione” “La preoccupazione sono i viaggi perché, come abbiamo visto, la bolla aiutava i giocatori a recuperare velocemente […] Il fatto di doversi alzare alle due del mattino e partire rischia di diventare un bel problema”

Leggi anche:

The Last Dance: svelata una clip inedita in cui Jordan parla dei suoi successori

I Clippers chiudono per Chauncey Billups e Drew

Stephen Curry carico per la prossima stagione: “Non vedo l’ora”