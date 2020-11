The Last Dance: svelata una clip inedita in cui Jordan parla dei suoi successori

Il documentario sulla dinastia dei Chicago Bulls di Michael Jordan, The Last Dance, ha riscosso un enorme successo. La mini-serie di 10 episodi presente su Netflix ha tenuto incollati agli schermi milioni di appassionati, che hanno potuto rivivere e celebrare nuovamente le imprese del numero 23 e dei suoi grandissimi compagni di squadra.

Non è finita qui. Pochi fortunati avranno infatti l’occasione di aggiudicarsi un cofanetto blu-ray contenente clip esclusive non trasmesse dalla serie. In particolare, una clip di queste tratta uno degli argomenti più discussi di sempre: chi è il nuovo Michael Jordan?

Nel video esclusivo, MJ viene interrogato a tal proposito. Era il 1998 e His Airness stava già pensando al suo secondo ritiro:

“Non è corretto, ma è uno metro di paragone. Quando sono arrivato nella lega, il metro di paragone era Dr J. Ma non ci sarà mai un altro Michael Jordan. Non ci saranno mai altri Dr J, Magic Johnson o Larry Bird. Ci sarà Kobe Bryant, ci sarà Grant Hill, Anfernee [Penny, ndr] Hardaway. Questi ragazzi potranno avere dei tratti in comune, ma sta tutto in come sfrutteranno questi tratti per diventare i migliori”

“[…] Si dirà sempre ‘Lui è il nuovo…’. Però bisogna giocare in modo da evolversi e superare l’etichetta che la lega prova ad affibbiarti. Anche se è un pericolo per come funziona questa lega”