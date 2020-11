Mercato NBA, i Clippers chiudono per Chauncey Billups e Drew

I Los Angeles Clippers sono vicini ad aggiungere Chauncey Billups e Larry Drew all’interno del coaching staff di Tyronn Lue. Questa l’ultima notizia vicina ai californiani riportata da Adrian Wojnarowski. In realtà, non una grossa novità poiché i loro nomi circolavano già da diverse settimane. Ora, però, sembra arrivato il tempo della stretta finale.

Billups, cinque volte All-Star e MVP delle finali del 2004, ha giocato con i Clippers dal 2011 al 2013 prima di ritirarsi come giocatore nel 2014. Dopo diversi anni come commentato tecnico per ESPN, l’ex play si è riunito con i Clippers 2019-20 con il ruolo di game analyst.

Drew, invece, in precedenza ha lavorato come assistente allenatore nello staff dello stesso Lue a tempi di Cleveland, prestando servizio per breve tempo come capo allenatore ad interim quando Lue era rimasto fuori per alcune partite a causa di un problema di salute durante la stagione 2017-18.

Drew è stato anche assistente allenatore di Phil Jackson nel 1998-99 ai Los Angeles Lakers. Curiosamente, si trattava della stagione da rookie di Lue come giocatore della squadra. In combinazione con la sua precedente esperienza come capo allenatore degli Atlanta Hawks e dei Milwaukee Bucks, Drew ha un record complessivo di 162-226 (.418).

