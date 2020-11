NBA, Green: “Anche Cousins dovrebbe ricevere l’anello”

La stagione dei Lakers, conclusasi con l’anello, si era aperta con diverse prospettive da quelle che poi, effettivamente, hanno portato alla vittoria.

A inizio anno infatti i gialloviola volevano ricostruire la coppia Davis-Cousins, che tanto aveva fatto bene in quel di New Orleans. Uno sfortunatissimo infortunio, la rottura del tendine d’Achille, ha però costretto DMC a saltare praticamente tutta la stagione.

Nonostante la totale assenza in campo di Cousins, Danny Green crede che anch’esso dovrebbe essere premiato con l’anello di campione, vista la sua presenza in spogliatoio e il suo impegno in fase di recupero. E con lui anche Troy Daniels, che dopo un inizio coi Lakers è passato a Denver:

“DeMarcus è stato con noi a recuperare per tutta la stagione, tranne quando eravamo nella bolla. Troy è stato con noi tutto l’anno, e ha fatto molto bene a Denver. I ragazzi che sono stati in squadra con noi meritano di ricevere l’anello perché sono stati parte della squadra”

La stagione di Cousins è stata un vero e proprio travaglio. I Lakers hanno sperato fino all’ultimo in suo rientro in extremis, fino al taglio obbligatorio per poter firmare Markieff Morris.

