I Los Angeles Lakers sono pronti ad attivarsi sul mercato NBA 2020. I gialloviola, infatti, devono compiere una serie di scelte coraggiose: rinnovare i diversi free agent per confermare il core della squadra intorno a LeBron James, o provare a concentrare le proprie energie su nomi ancor più interessanti?

In realtà l’uno non esclude l’altro, ma il front office dovrà capire chi avrà intenzione di tornare alla base. Anthony Davis, Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope e Dwight Howard sono solo alcuni dei giocatori da ri-firmare. In ogni caso, i Lakers si stanno muovendo anche per l’immediato futuro. Ecco perché i media statunitensi riportano di un interesse per Serge Ibaka.

Il lungo dei Toronto Raptors, in Canada ha conquistato un anello molto importante ed ha qualità ed esperienza necessaria per essere il ricambio naturale di Anthony Davis. Rob Pelinka ci sta pensando, ma dovrà fare i conti con il Salary Cap. L’unica soluzione per arrivare al giocatore con nazionalità spagnola, sembra essere la Mid-Level Exception da più di 9 milioni di dollari. La realtà dei fatti è che dovremo aspettare le fasi più caldi del prossimo mercato per capire chi atterrerà nuovamente a fianco di LeBron James.

