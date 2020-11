Secondo quanto riportato nelle ultime ore Forbes, Tristan Thompson sarebbe al centro di un derby di mercato NBA. Il centro dei Cleveland Cavaliers, infatti, avrebbe raccolto l’interesse dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Clippers. Tuttavia, non è chiaro se Thompson sarà disposto a salutare la franchigia dell’Ohio, dopo una vita passata con loro.

Oltre alle due franchigie californiane, sul lungo ci sarebbe anche il forte interesse dei Toronto Raptors. L’opportunità di poter lottare fin da subito per il titolo potrebbe convincere lo stesso giocatore nel non rinnovare il contratto con Cleveland e sposare progetti certamente più ambiziosi. Questo il report di Forbes:

“Thompson ha corteggiatori importanti sul mercato – principalmente i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e i Toronto Raptors. Secondo alcune fonti, però, Thompson potrebbe pensare di finire la sua carriera con i Cavaliers e continuare ad aiutare il giovane nucleo all’interno della squadra a svilupparsi.”

Thompson ha viaggiato con numeri discreti durante la stagione 2019-20. In 57 partite, il 29enne ha registrato una media di 12.0 punti e 2.1 assist, insieme a 10.1 rimbalzi in 30.2 minuti a partita. Ha anche tirato con il 51.2% dal campo ed il 61.5% dalla linea di tiro libero.

Tristan è destinato a diventare unrestriscted free agent in questa offseason: resta da vedere chi tra Lakers, Clippers e Raptors riuscirà ad aggiudicarsi il giocatore se quest’ultimo dovesse decidere di abbandonare Cleveland. I gialloviola, forse, sono leggermente favoriti dal fatto di avere in squadra LeBron James, suo ex compagno di squadra.

