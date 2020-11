Mercato NBA, Bucks interessati a Bogdanovic e Barnes

Secondo Zach Lowe, giornalista di ESPN, i Milwaukee Bucks sarebbero interessati a Bogdan Bogdanovic. La guardia serba, da 3 anni in NBA con i Sacramento Kings, è un restricted free agent. e quindi i Kings hanno il diritto di pareggiare le offerte delle altre franchigie. I Bucks dovrebbero quindi ottenerlo via sign & trade. In parole povere, per chi fosse meno esperto di questi termini, prima Bogdanovic dovrebbe firmare il contratto con Sacramento per essere poi immediatamente scambiato a Milwaukee.

Zach Lowe ha aggiunto anche un altro nome che potrebbe sempre andare da Sacramento a Milwaukee insieme a Bogdanovic. Stiamo parlando di Harrison Barnes. L’ex giocatore di Golden State e Dallas potrebbe essere un ottimo innesto in uscita dalla panchina per una squadra da titolo, ma porta con sè anche un contratto molto pesante, dal valore di 61 milioni di dollari, che durerà fino al 2023.

I Bucks non hanno però molte opzioni a disposizione. Con un nucleo di veterani che mangia gran parte del salary cap, è praticamente impossibile per la dirigenza riuscire a firmare dei buoni free agents. Ma è necessario aggiungere altre armi a fianco di Giannis, anche solo per convincerlo a firmare il supermassimo salariale. E per questo, una mossa come un sign & trade con i Kings è più che legittima, quasi obbligata. Ancora non c’è stato nessun contatto ufficiale tra i due GM, è ancora presto, nonostante l’inizio di stagione previsto tra un mese e mezzo, ma l’interesse è forte. E, se ci saranno le giuste condizioni, i Bucks non si faranno scappare questo scambio.

Nella scorsa stagione Bogdan Bogdanovic, partendo quasi sempre dalla panchina, ha viaggiato a 15 punti di media a partita in 29 minuti sul parquet. Una media offensiva simile ce l’ha avuta anche Harrison Barnes, che ha fatto registrare medie di 14.5 punti e 4.9 rimbalzi a partita.

