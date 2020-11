Elezioni USA, in Georgia si contano i voti: Trae Young offre il pranzo ai volontari

Mancano ormai pochi Stati per decretare il vincitore ufficiale delle elezioni USA 2020. La sfida tra Trump e Biden, verosimilmente, si deciderà una volta terminato il conteggio nello stato della Georgia. I volontari presenti nelle urne stanno portando avanti il lavoro da ormai diversi giorni. Un’attività incessante e determinata dal gran quantitativo di voti espressi via posta. Come segnalato dai principali media del luogo, Trae Young, star degli Atlanta Hawks, ha inviato un grande “grazie” ai lavoratori elettorali che ancora stanno contando i voti all’interno dell’arena della sua squadra. Come? Venerdì, i lavoratori della State Farm Arena hanno ricevuto diverse lunch box da Jason’s Deli, con un messaggio dello stesso Young.

Young ha pubblicato un’altra nota di ringraziamento su Twitter, definendo i volontari “un attore prezioso nella nostra democrazia”. Un portavoce della contea di Fulton ha detto all’Atlanta Journal-Constitution che un’assistenza di questo tipo è arrivata con pranzi al sacco per 50 diversi lavoratori alla State Farm Arena.

A partire da ieri sera, l’ex vicepresidente Joe Biden detiene un vantaggio di circa 4.000 voti sul presidente Donald Trump nella Georgia. Dopo diversi giorni in cui l’attuale presidente ha guidato lo stato, Biden ha messo la freccia del sorpasso solo poche ore fa, come sta accadendo in Pennsylvania. E tutto fa pensare che a breve verrà ufficialmente decretato il vincitore, al netto dei numerosi ricorsi legati anticipati da Trump.

