Draft NBA, Pistons interessati a LaMelo Ball

I Detroit Pistons, detentori della settima scelta assoluta al prossimo Draft NBA, sono interessati a fare trade up per ottenere una scelta migliore. A confermare la voce ci ha pensato lo stesso GM dei Pistons Troy Weaver, che ha avvalorato l’interesse di Detroit a muoversi al Draft. Uno dei possibili obiettivi di Detroit potrebbe sicuramente essere LaMelo Ball.

Il terzo dei fratelli Ball è uno dei prospetti più interessanti del Draft in programma per il prossimo 18 novembre, e molti addetti ai lavori vedono in lui un nuovo franchise player per una squadra in difficoltà. E mentore e allenatore di LaMelo è Jermaine Jackson, ex giocatore NBA originario proprio della città del Michigan. Weaver ha parlato del giovane prospetto, esprimendo l’interesse della franchigia di Detroit:

“Sono sempre felice di parlare con giocatori pronti ad abbracciare la nostra franchigia e la nostra città. È un fattore molto importante. Conosco diverse delle persone che lo circondono, il suo allenatore è nativo proprio di Detroit, quindi sono sicuro della sua conoscenza del nostro ambiente. Conosce anche la nostra città, è venuto spesso qui e la apprezza molto. Lo ripeto, questa cosa non passa sottotraccia anzi, è un aspetto che apprezziamo e consideriamo molto”

Già negli scorsi giorni LaMelo ha incontrato Gersson Rosas, presidente delle basketball operations dei Timberwolves, e il loro head coach Ryan Saunders. I Timberwolves sono i possessori della prima scelta assoluta, ma l’incontro sembra aver avuto un esito tutt’altro che positivo.

Weaver ha detto di esser pronto a tutto per riportare Motown ai vertici della lega. Riferendosi al Draft, il GM ha aggiunto:

“Io amo il Draft. Lo amo ogni anno. E lo guardo sempre come un bicchiere mezzo pieno. Forse non avremo ragazzi come Zion Williamson o Ja Morant, ma ci sono diversi giovani che ci interessano molto. Il bello del Draft è la possibilità di portare questi prospetti nella tua franchigia, ricostruendo già dal giorno zero. Fare trade up è sicuramente un’opzione. Adoriamo il Draft, e possiamo solo aspettare”

