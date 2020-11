Mercato NBA, OKC guarda in Australia per il sostituto di Donovan

La stagione NBA 2020-2021 partirà ufficialmente il 22 dicembre, ma a poco meno di tre settimane dall’avvio del training camp la panchina degli Oklahoma City Thunder non ha ancora un padrone. In seguito al licenziamento di Billy Donovan a inizio settembre, OKC ha avuto comunque modo di ponderare una scelta saggia ed efficace, dettata dalla necessità di seguire in particolare profili giovani, che si mostrino entusiasti di lavorare in un ambiente altrettanto inesperto e in ricostruzione.

Sam Presti, universalmente riconosciuto come uno dei migliori GM della lega, sta certamente provvedendo a colmare la suddetta lacuna. Secondo le testimonianze dei giornalisti vicini alla squadra, l’ex San Antonio Spurs sembrerebbe aver messo gli occhi su un profilo “international”.

Trattasi di Will Weaver, trentaseienne texano ed attuale allenatore dei Sydney Kings nella NBL australiana. Secondo Olgan Uluc di ESPN, ottenuto il consenso dalla dirigenza dei Kings, Il tecnico sarebbe già in Oklahoma, recluso in isolamento precauzionale, in vista di sostenere un colloquio potenzialmente decisivo con i Thunder.

Per il trepidante Weaver, non sarebbe la prima volta su una panchina NBA. Fu infatti assistente di Brett Brown ai Philadelphia 76ers e di Kenny Atkinson ai Brooklyn Nets, oltre che “Coach of the Year” della G League nel 2019, prima di volare in Australia. Purtroppo, la soddisfazione di aver guidato Sydney alla finale NBL della scorsa stagione si è tramutata in una delusione amara, dal momento che la squadra si è dovuta chiamare fuori dai giochi a causa della pandemia in atto.

