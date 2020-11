Disney pronta a girare il biopic di Antetokounmpo nel 2021

La Disney sta andando avanti con il progetto legato ad un film biografico su Giannis Antetokounmpo. Walt Disney Studios ha confermato durante la giornata di mercoledì, di essere pronta a sviluppare “Greek Freak”, un film live-action per Disney + che racconterà ogni cosa sulle vicende legate la famiglia Antetokounmpo: dal viaggio della speranza tra la Nigeria e la Grecia, senza documenti, fino all’ascesa di Giannis come stella del basket.

I dettagli sul film usciranno, pian piano, durante il mese di novembre. Nel frattempo, la Disney ha annunciato che la produzione del film inizierà nel 2021 in Grecia e in altre località degli Stati Uniti. Antetokounmpo parteciperà come produttore esecutivo per dare linearità al suo biopic.

È attualmente in corso il casting per gli attori che interpreteranno Antetokounmpo all’età di 13-15 e 15-18 anni, così come suo fratello maggiore Thanasis.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 28, 2020