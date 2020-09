Dopo cinque lunghi anni, la prossima stagione NBA non vedrà più Billy Donovan seduto sulla panchina degli Oklahoma City Thunder.

La franchigia ha annunciato tramite i propri canali la separazione dal proprio allenatore, il cui contratto sarebbe scaduto al termine di questa stagione.

I Thunder, per bocca di Sam Presti, hanno descritto la decisione come il frutto di un mutuale accordo, scaturito a seguito della mancanza di assicurazioni sul prossimo futuro della franchigia.

Ho un grande rispetto per Billy e apprezzerò sempre il nostro lavoro insieme. E’ un ottimo allenatore di basket e siamo orgogliosi di quello che ha realizzato con i Thunder. Avevamo programmato di sederci alla fine della stagione, per discutere quale fosse la strada migliore per entrambe le parti. Durante la conversazione, è divenuto evidente che non potevamo fornirgli le certezze da lui richieste, e che egli comprensibilmente desidera in questa fase della sua carriera, sulla futura direzione della squadra nelle prossime stagioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di concludere questo capitolo, che ricordereme comunque con affetto per tutto ciò che ha dato alla squadra, all’organizzazione e alla comunità. Billy avrà sempre un posto nella famiglia Thunder. Lo rispetto totalmente e ho un grande rispetto per lui. Gli auguro solo il meglio.

Nell’accomiatarsi, lo stesso allenatore si è speso in sole parole di stima per la franchigia e il suo intero staff.

Allenare gli Oklahoma City Thunder nelle ultime cinque stagioni è stato un grande onore, e ringrazio Clayton Bennett, Sam e tutta l’organizzazione per l’opportunità offertami. Ho un grande rispetto e ammirazione per tutti i giocatori che ho allenato in Oklahoma, e voglio anche ringraziare gli allenatori con cui ho lavorato, che hanno sempre espresso una serietà e competenza incredibile. Infine, voglio ringraziare la comunità di Oklahoma City per essere stata così accogliente con la mia famiglia durante il nostro tempo qui. Questo posto sarà sempre speciale per noi. Terrò sempre in grande considerazione questa organizzazione e auguro ai Thunder e ai loro fan il successo che meritano.

Billy Donovan era alla guida degli Oklahoma City Thunder dal 2015. In questi cinque anni, il suo bilancio lo ha visto raggiungere in tutte le stagioni disputate i Playoff, con un record complessivo di 243 vittore e 157 sconfitte.

Ad essere ricordata con maggior nostalgia sarà soprattutto questa sua ultima stagione. Iniziata nel segno della ricostruzione, dopo l’addio della bandiera Russell Westbrook, i Thunder sono comunque riusciti a centrare la qualificazione ai Playoff grazie alle prestazioni di un redivivo Chris Paul.

L’esperienza del prodotto di Wake Forest in Oklahoma dovrebbe però avere le ore contate: diverse franchigie, tra cui i New York Knicks, sarebbero tentate dall’acquisirne i suoi talenti, non facendosi spaventare dall’ingaggio monstre del giocatore, oltre che dalle sue ormai 35 candeline.

L’assenza di Billy Donovan dai parquet della NBA potrebbe comunque essere di assai breve durata.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, il nome dell’ormai ex allenatore dei Thunder è considerato particolarmente autorevole all’interno della lega, e si pronostica che salirà in cima alla lista dei desideri di diverse franchigie NBA.

Tra le prime squadre ad essere accreditate alla corsa per il suo ingaggio, non si possono omettere i Chicago Bulls. La franchigia dell’Illinois non ha ancora completato la sua caccia al nuovo allenatore, che da oggi includerà un nuovo potenziale nome.

