NBA, nuova data di apertura per la free agency

La stagione NBA 2020/2021 comincia ad assumere una forma sempre più chiara, definita. Confermato il giorno del decollo del campionato, non resta che rifinire i contorni della free agency, la quale ha, con ogni probabilità, una sua data da cerchiare sul calendario. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la lega e la National Basketball Players Association hanno trovato un accordo per spostare la free agency sulla stessa riga dei training camp, ovvero il primo dicembre:

The NBA and NBPA are expected to discuss moving up the start of free agency as early as possible to accommodate players joining new teams so close to a Dec. 1 start of training camps, sources tell ESPN.

