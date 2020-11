NBA, nuovo assistant coach per i Sacramento Kings

La franchigia della California ha da poco annunciato un nuovo membro nel coaching staff di Luke Walton. Si tratta di Rex Kalamian, veterano che ricoprirà il ruolo di assistant coach. L’aria di Sacramento non è nuova per Kalamian, poiché ha avuto già occasione di respirarla per due stagioni consecutive – 2007/2008 e 2008/2009. Luke Walton ha accolto con queste parole il nuovo arrivato:

“Sono eccitato di aggiungere l’esperienza e la visione di Rex al team. I suoi quasi 30 anni nella lega porteranno benefici al gruppo e io non vedo l’ora di lavorare con lui.”

Il curriculum di Rex Kalamian è effettivamente piuttosto ricco. La prima esperienza in NBA risale al 1995 presso la corte dei Los Angeles Clippers, ai quali è tornato per affiancare Doc Rivers tra il 2018 e il 2020. Prima di quest’ultima esperienza, Kalamian ha speso tre anni della sua vita con i Toronto Raptors al fianco di Dwane Casey e, prima ancora sei stagioni con gli Oklahoma City Thunder facendo da braccio destro a Scott Brooks.

Rex Kalamian ha lasciato dunque sguarnito il ruolo di assistant coach ai Clippers. Chauncey Billups e l’ex allenatore dei Brooklyn Nets Kenny Atkinson sarebbero i favoriti per prenderne il posto.

