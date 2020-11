NBA, possibilità torneo Play-In per gli ultimi 2 posti Playoff

Mentre Adam Silver e l’NBPA discutono della data di ripresa della regular season (non senza resistenze da parte dei giocatori), sembra che la corsa per i Playoff si farà ancora più accesa l’anno prossimo. Il torneo Play-In, già apparso ad agosto per decidere l’ottavo posto della Western Conference (conquistato alla fine dai Portland Trail Blazers) sembra pronto a ripresentarsi. Le novità non finiscono qui: sembra che il formato sarà esteso anche al settimo posto nella stagione alle porte.

Nello specifico, Adrian Wojnarowski di ESPN riporta la nuova proposta, in cui la settima, ottava, nona e decima squadra di ogni Conference si sfideranno per gli ultimi due slot disponibili.

The play-in tournament proposal has coalesced around the structure ESPN first reported was gaining traction in early 2018: a four-team tournament among the Nos. 7, 8, 9 and 10 seeds for the final two playoff spots in each conference. https://t.co/TDQIuQONvF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2020

L’idea, datata 2018, qualificherebbe al settimo posto la vincente tra la settima e l’ottava squadra. A quel punto, l’ultimo posto sarebbe assegnato alla vincente tra la nona e la decima squadra (a loro volta destinate a scontrarsi) e la squadra precedentemente sconfitta. Sostanzialmente, la nona o la decima dovrebbero vincere due volte per garantirsi i Playoffs. Allo stesso tempo, la settima e l’ottava avrebbero comunque due possibilità per accedere alla postseason.

That setup gives the teams who finish the regular season seventh and eighth two chances to secure a postseason berth. The Nos. 9 and 10 teams would have to win twice — without losing — in order to snare one of those two spots. https://t.co/RgSSgTy9B0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2020

L’idea sarebbe sicuramente gradita ai fan, sempre pronti a vedere nuove sfide (soprattutto se decisive). Al contrario, per alcune squadre la proposta potrebbe essere indigesta. Se l’idea venisse approvata così com’è, infatti, il Play-In verrebbe utilizzato ignorando qualsiasi distanza in termini di vittorie. Rispetto all’anno scorso, quindi, la nona o la decima squadra potrebbero trovarsi nella corsa Playoff anche con uno scarto superiore a quattro partite.

Con una stagione così piena di punti interrogativi non resta che aspettare, sperando che le partite possano riprendere al più presto.

