I giocatori NBA voteranno per la data d’inizio della nuova stagione

Fonti all’interno della lega NBA riportano che i giocatori stanno pianificando di votare per la data d’inizio della prossima stagione. Il voto dei membri dell’Associazione Nazionale Giocatori voteranno la propria preferenza tra una stagione da 72 gare o una da 58-60 gare.

Nel primo caso, la stagione inizierà il 22 Dicembre e, nonostante sia probabilmente l’opzione meno comoda per i giocatori, porterebbe molti più introiti alla lega NBA, con una differenza di guadagno di circa 500 milioni di dollari. Inoltre i partner televisivi preferirebbero questa data d’inizio per mantenere la programmazione durante le giornate natalizie. Resta da vedere come si comporteranno Los Angeles Lakers e Miami Heat, che hanno smesso di giocare un mese e mezzo fa.

Il secondo caso, con l’inizio slittato al 18 Gennaio, ci sarebbe una netta perdita in termini di guadagni, che andrebbe a ridurre il salario dei giocatori di circa il 14%. Approposito di ciò, si è espresso Jonathan Isaac degli Orlando Magic.

“Onestamente, credo si debba cercare un compromesso da entrambe le parti. Quest’anno non è stato facile per chiunque fosse all’interno della lega, quindi bisognerà continuare a parlare. Spero troveremo un punto d’incontro che vada bene per tutti.”

In questa situazione, la priorità per la lega è sicuramente quella di finalizzare i parametri della prossima stagione, nel modo più veloce possibile. Il draft è stato programmato per il 18 Novembre, e la free agency dovrebbe iniziare qualche giorno dopo. A questo punto, con l’inizio di stagione il 22 Dicembre, i training camp inizerebbero il 1 Dicembre circa.

C’è da tenere d’occhio la situazione delle squadre che non hanno giocato nella bolla. Molti giocatori, soprattutto di quelle squadre che non giocano dallo scorso 11 Marzo, hanno iniziato ad allenarsi, soprattutto a Miami e in Sud California, in gruppi non ufficiali.

