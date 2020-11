NBA, Daryl Morey si presenta ai 76ers: “Vinceremo con Embiid e Simmons”

Dopo nemmeno 1 mese da ‘disoccupato’, Daryl Morey ha già trovato una nuova franchigia in cui poter dettare legge. L’ex GM dei Rockets, infatti, nella giornata di oggi è stato ufficializzato come nuovo President of Basketball Operations dei Philadelphia 76ers. Un ruolo ancor più importante per lui che a Phila ritrova coach Doc Rivers. Come prima mossa di mercato, Morey ha voluto prolungare il contratto di Elton Brand nel ruolo di General Manager, sulla linea della continuità.

Morey, quindi, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione, toccando diverse tematiche. Queste le sue parole:

“La possibilità di lavorare con Joel e Ben e il roster che il direttore generale Elton Brand aveva messo insieme mi ha particolarmente convinto. Questo è un roster che ha aspirazioni importanti e può vincere il campionato. Non possiamo chiedere di più. Small ball come a Houston? L’obiettivo non è tirare sempre da 3 punti, l’obiettivo è vincere. Possiamo segnare in attacco in diversi modi vedendo i giocatori a disposizione. Su Embiid vi dico che è semplicemente uno dei giocatori più efficienti in post-up del campionato. Ricevevo spesso una domanda a Houston che era ‘Cosa faresti se avessi Shaquille O’Neal in squadra?’, e la mia risposta è sempre stata che avrei dato la palla a Shaq circa 100 volte a partita. Abbiamo giocato così a Houston perché era il modo migliore per utilizzare i talenti che avevamo in squadra. Doc sa come vincere più di me, francamente. Quindi deciderà lui.”

Anche coach Doc Rivers ha ‘accompagnato’ la presentazione di Morey, parlando della possibilità di continuare con la coppia Simmons-Embiid, nella speranza che possa rendersi produttiva a lungo, in maniera particolare durante i prossimi Playoff:

“Non ho dubbi sul fatto che possano vincere insieme. Non sono ancora stato in palestra con loro per vederli attentamente, ma so già quello che possono fare. Penso che dobbiamo un po’ la narrativa accanto ai loro nomi. Dobbiamo cambiarla da ‘Non possono vincere nulla’ a ‘Non hanno ancora vinto, per ora’.”

