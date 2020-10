Mercato NBA, Pacers interessati a Gordon Hayward

Gli Indiana Pacers sembrano pronti a una mini-rivoluzione interna. Dopo aver esonerato Nate McMillan, rimpiazzato da Nate Bjorkgren, la squadra sembra alla ricerca di giocatori in grado di galvanizzare la fase offensiva, troppe volte sterile e dipendente da Oladipo (tutt’altro che sicuro di rimanere).

Proprio per queste ragioni, uno dei target principali della franchigia sembra essere Gordon Hayward, ala piccola dei Boston Celtics. Il giocatore, appena rientrato da una serie di infortuni, anche piuttosto gravi, potrebbe certamente aiutare coach Bjorkgren, grazie alla sua incredibile versatilità e intelligenza cestistica; tuttavia, la trattativa è ancora lontana da un’effettiva realizzazione.

La questione principale riguarda il contratto di Hayward, in cui è presente una cospicua player option da 34 milioni di dollari per il prossimo anno. Con tutta probabilità l’ala piccola diventerà free agent soltanto nel 2021, restringendo le opzioni dei Pacers a una trade.

Anche in questo caso, però, Indiana non avrebbe vita facile. Considerando infatti la necessità di rispettare il salary cap, la franchigia dovrebbe muovere diversi giocatori per poter compensare lo stipendio del #20 dei Celtics. Tra le possibili pedine di scambio potrebbe rientrare Myles Turner, centro titolare di un contratto da 18 milioni di dollari annuali e sicuramente appetibile per Boston, soprattutto considerando il reparto lunghi attualmente a disposizione di coach Brad Stevens.

Non va dimenticato però che Indiana dispone già di TJ Warren nel ruolo di ala piccola; la dirigenza dovrà sicuramente tenere anche questo fattore in considerazione, tenendo a mente le ottime prestazioni del proprio giocatore nella bolla di Orlando.

Leggi anche:

NBA 2K21, svelati gli overall dei Los Angeles Lakers

Mercato NBA, DeMar DeRozan vuole lasciare i San Antonio Spurs

NBA, i Raptors potrebbero giocare in Kentucky nel 2021