NBA 2K21, svelati gli overall dei Los Angeles Lakers

Negli ultimi giorni erano state annunciate importanti novità riguardanti NBA 2K21. L’azienda ha oggi rivelato anche i primi overall, compreso quello di LeBron James. La 2K ha deciso di partire con il botto, rilasciando in anticipo le statistiche dei Los Angeles Lakers, freschi di vittoria del titolo NBA.

LeBron James sarà il giocatore più forte di NBA 2K21, con una valutazione totale di 98. Il Re ha dimostrato nell’ultima stagione di essere ancora il più forte, e di meritare una simile valutazione. Con il suo quarto titolo NBA, con tre squadre diverse, e con il suo quarto trofeo di MVP delle Finals, LeBron ha fatto salire le sue quotazioni come GOAT. Alla soglia dei 36 anni è ancora il migliore in circolazione e può essere comparato solo ai migliori di sempre, come Michael Jordan.

Anthony Davis segue a ruota il suo compagno di squadra più titolato. In NBA 2K21 Davis avrà una valutazione totale di 96. Dopo una stagione stellare, culminata con il titolo NBA, il “monociglio” può essere inserito di diritto tra i giocatori più dominanti attualmente in circolazione. Una certificazione del suo talento che arriva anche da NBA 2K21, oltre che dai risultati. Gli altri componenti dei Lakers non avranno un overall così alto. I due tiratori titolari, Danny Green e Kentavius Caldwell-Pope, avranno una valutazione totale di 76. Alex Caruso avrà invece una valutazione totale di 75.

La 2K rilascerà le statistiche di altri 30 giocatori giovedì prossimo. Inoltre verranno annunciate altre novità di NBA 2K21 durante il prossimo weekend. Le prossime settimane saranno incandescenti per gli appassionati, poiché ci si sta avvicinando sempre di più alla data di pubblicazione del videogioco.

