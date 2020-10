NBA, i Raptors potrebbero giocare in Kentucky nel 2021

Nel rispetto delle restrizioni federali che regolano i viaggi e interessano dunque anche le trasferte verso il Canada, i Toronto Raptors potrebbero giocare in Kentucky nella prossima stagione. Una delle migliori opzioni per la squadra, sarebbe infatti quella di giocare al KFC Yum! Center, casa dei Louisville Cardinals, squadra della NCAA.

La lega dovrà discutere di questa situazione, e per questo motivo è in contatto con l’imprenditore Junior Bridgeman, ex giocatore NBA e star a Louisville, che farà da mediatore per formalizzare il potenziale spostamento.

I Raptors vivono una situazione più che unica in NBA, in quanto sono l’unica franchigia canadese all’interno della lega. Attualmente, a causa della pandemia da Covid-19, tutti i viaggiatori che mettono piede in Canada devono essere messi immediatamente in quarantena per 14 giorni, cosa che renderebbe impossibile utilizzare la Scotiabank Arena, a Toronto.

Inoltre, le precauzioni da parte del Canada sono aumentate e i voli non essenziali sono stati bloccati, da e verso tutti i paesi, Stati Uniti inclusi. Queste restrizioni sono state recentemente estese.

Oltre ai Raptors, anche le altre franchigie sportive presenti a Toronto stanno cercando una nuova sede temporanea negli Stati Uniti. I Blue Jays giocheranno a Buffalo per la prossima stagione di MLB, mentre i Toronto FC, si sono trasferiti a East Hartford, in Connecticut per concludere la stagione di MLS.

Leggi anche:

NBA, Nate Bjorkgren si presenta ai Pacers: “Questo team è pronto”

Le prime dichiarazioni di Tyronn Lue da allenatore dei Clippers: “Il roster è incredibile”

Stan Van Gundy torna ad allenare in NBA: è il nuovo coach dei New Orleans Pelicans