Mercato NBA, Victor Oladipo verso Celtics e Heat?

Gli Indiana Pacers vogliono buttarsi alle spalle definitivamente il loro recente passato. Dopo aver licenziato all’improvviso Nate McMillan, i Pacers sembrano intenzionati ad ascoltare le offerte delle altre franchigie per Victor Oladipo. In questa stagione la guardia non ha giocato al meglio delle sue possibilità anche a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal parquet per 1 anno intero. Oladipo, in questa particolare annata, ha giocato 19 partite, registrando una media di 14.5 punti, 3.9 rimbalzi, 2.9 assist ad allacciata di scarpe.

I Pacers hanno raggiunto i Playoff perdendo però quattro gare consecutive contro i futuri campioni della Eastern Conference, i Miami Heat. Sconfitta che McMillan ha pagato a caro prezzo.

Secondo gli ultimi rumors, sarebbero due le franchigie interessante a Oladipo: i Boston Celtics e proprio i Miami Heat. La franchigia della Florida ha la necessità di aggiungere un ultimo tassello in un meccanismo già ben oliato per riprovare ad arrivare alle finali NBA senza replicare l’esito di questa stagione. I Boston Celtics, invece, stanno cercando un giocatore che possa permettere loro di diventare a tutti gli effetti una delle papabili per il titolo finale.

